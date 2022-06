Maratona Jurassic: migliaia gli spettatori in sala per assistere alla proiezione del cult degli anni ‘90 (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA – 6.500 spettatori presenti nelle sale The Space Cinema di tutta Italia per una full immersion di sei ore: due generazioni di appassionati inchiodate al grande schermo cinematografico guidate dall’enorme passione per il franchise dedicato ai dinosauri più famoso in assoluto. È successo nella notte tra l’1 il 2 giugno in occasione dell’appuntamento organizzato da The Space Cinema, iniziato alle 21:40 del 1° giugno con la proiezione del primo capitolo della saga Jurassic Park (1993), film cult degli anni ‘90 diretto da Steven Spielberg, e concluso nella notte del 2 giugno con l’anteprima dell’ultimo episodio ‘Jurassic World – Il Dominio’. Due capitoli della saga agli antipodi per anno di uscita e per generazione, un evento dai numeri straordinari che ha messo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA – 6.500presenti nelle sale The Space Cinema di tutta Italia per una full immersion di sei ore: due generazioni di appassionati inchiodate al grande schermo cinematografico guidate dall’enorme passione per il franchise dedicato ai dinosauri più famoso in assoluto. È successo nella notte tra l’1 il 2 giugno in occasione dell’appuntamento organizzato da The Space Cinema, iniziato alle 21:40 del 1° giugno con ladel primo capitolo della sagaPark (1993), film‘90 diretto da Steven Spielberg, e concluso nella notte del 2 giugno con l’anteprima dell’ultimo episodio ‘World – Il Dominio’. Due capitoli della saga agli antipodi per anno di uscita e per generazione, un evento dai numeri straordinari che ha messo ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: THE SPACE CINEMA - Maratona Jurassic: migliaia gli spettatori in sala per assistere alla proiezione del cult degli anni… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: THE SPACE CINEMA - Maratona Jurassic: migliaia gli spettatori in sala per assistere alla proiezione del cult degli anni… - susydigennaro : RT @napolimagazine: THE SPACE CINEMA - Maratona Jurassic: migliaia gli spettatori in sala per assistere alla proiezione del cult degli anni… - apetrazzuolo : THE SPACE CINEMA - Maratona Jurassic: migliaia gli spettatori in sala per assistere alla proiezione del cult degli… - napolimagazine : THE SPACE CINEMA - Maratona Jurassic: migliaia gli spettatori in sala per assistere alla proiezione del cult degli… -