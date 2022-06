Manchester United | trattativa ufficiale per De Jong | assalto all’olandese

(Di martedì 7 giugno 2022) Ilpronto ad avviare unaper Frenkie Depronto al regista olandese Depotrebbe lasciare il Barcellona nei prossimi mesi di calciomercato. Stando a quanto riferito da Sport, infatti, nei prossimi giorni ilavvierà unacon i blaugrana. Il Barcellona non vorrebbe cedere l’ex Ajax, ma in caso di un’offerta allettante difficilmente, con una situazione finanziaria non eccelsa, si potrebbe rifiutare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OptaPaolo : 38 - Da quando è rientrato nel club nell'agosto 2016, Paul #Pogba ha creato più occasioni (231) e fornito più assis… - ernestmuyisaa : @MadridXtra @David_Ornstein Ahahahha Manchester United ? - infoitsport : Manchester United, avanti per Frenkie de Jong. Il Barça deve cedere - 3cuori1ohana : RT @FutbolDaltonico: Trattasi di Manchester United, Arsenal e Tottenham. Dubbi sulla tenuta atletica del ragazzo? - CalcioPillole : #ManchesterUnited, avanti per Frenkie de Jong. Il #Barcellona deve cedere e potrebbe sacrificare l'olandese. -

Ilpronto ad avviare una trattativa ufficiale per Frenkie De Jong. Assalto pronto al regista olandese De Jong potrebbe lasciare il Barcellona nei prossimi mesi di calciomercato. Stando ...Ha scelto di dire grazie soprattutto ai tifosi deldopo una stagione in cui, a livello personale, ha confermato la forza dei suoi numeri. Parliamo di Cristiano Ronaldo che si è aggiudicato il premio "Sir Matt Busby Player of the Year"... Manchester United, al via le trattative ufficiali per Frenkie de Jong. L'olandese non è incedibile L'Inter starebbe valutando i profili che potrebbero potenziare la rosa del futuro. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i dirigenti milanesi avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Ederson della Sal ...LEGGI ANCHE: Manchester United, De Jong è il principale obiettivo del mercato estivo L’operazione non è delle più semplici dal punto di vista economico, ma la capacità finanziaria degli inglesi e il ...