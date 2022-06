Manchester United | inizia la trattativa per de Jong | così può convincere il Barça

Advertising

OptaPaolo : 38 - Da quando è rientrato nel club nell'agosto 2016, Paul #Pogba ha creato più occasioni (231) e fornito più assis… - cola_saber17 : Piuttosto che tifare Roma,tiferei Juventus,Inter,Napoli,Atalanta,Manchester United e Psg - CalcioPillole : L'avvenire di #Eriksen sarà ancora in #PremierLeague: è lotta aperta fra tre squadre. - MarcoLai_23 : @tenedeviandare Ottima idea! Magari la famosa partita all'Old Trafford contro lo United, anche se Beckham giocava ancora al Manchester - glooit : Su Eriksen il Tottenham e il Manchester United leggi su Gloo -

TUTTO mercato WEB

L'ormai exha voglia di rilanciarsi, e a 29 anni vuole sentirsi di nuovo al centro di un progetto tattico fatto quasi su misura per lui. Della serie: i soldi non sono tutto. Perché ...... ha gli occhi addosso degli emissari di due club della Premier, il Tottenham di Antonio Conte - dove in passato ha già giocato, prima i trasferirsi nell'Inter - e il. Il giocatore è ... Manchester United, al via le trattative ufficiali per Frenkie de Jong. L'olandese non è incedibile Christian Eriksen sarebbe un osservato speciale in ambito calciomercato: Tottenham e Manchester United le squadre interessate al danese ...Trattativa a buon punto con il giocatore, che ha dichiarato: «Se sto a mio agio, do il meglio». Il centrocampista nei piani di Allegri, che rivorrebbe anche il bomber spagnolo: proposto uno scambio co ...