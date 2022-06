Maltempo nel Varesotto | alberi caduti e torrente esondato FOTO

Advertising

franconemarisa : RT @vigilidelfuoco: Recuperati dall'elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di #Varese una donna anziana e una bambina bloccate per… - PivaPaola : RT @vigilidelfuoco: Recuperati dall'elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di #Varese una donna anziana e una bambina bloccate per… - BreakingItalyNe : KOSOVO: Ondata di maltempo nel Paese: 2 morti e 2 feriti - BreakingItalyNe : RT @vigilidelfuoco: Recuperati dall'elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di #Varese una donna anziana e una bambina bloccate per… - CarloSupertramp : RT @SAonlinemag: Il tour estivo dei @fontainesdublin inizia domani 7 giugno dall'Arena Puccini di #Bologna (dita incrociate per il maltempo… -

Violenta ondata diPavese: in località come Torrazza Costa, sono stati registrati forti temporali con grandine grossa e allagamenti. Una violenta ondata disi è abbattutaPavese : nell'area, ......avviata anche da FaceTime e tutti gli aggiornamenti vengono sincronizzati automaticamente... Gli utenti possono anche essere avvisati quando viene emesso un avviso dinella loro zona o ...Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel Pavese: nell’area, infatti, è stata denunciata la presenza di impetuosi temporali e grandine con chicchi grandi fino a 4 centimetri. In località come ...Sono stati molti gli alberi caduti ieri pomeriggio nel varesotto a causa del maltempo, interrompendo la viabilità sulle strade della provincia. Gli interventi urgenti effettuati da Vigili del fuoco e ...