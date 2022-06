Maina UniTo | ' Antidepressivo esketamina innovativo | efficace e rapido'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Milano, 7 giu. (Adnkronos Salute) - "non è solo un farmaco nuovo, ma è anche. Il suo meccanismo d'azione è infatti completamente diverso rispetto ai precedenti antidepressivi, che potenziano o la trasmissione di serotonina o di dopamina o di noradrenalina.determina un immediato potenziamento del glutammato, un neurotrasmettitore che agisce su una vasta porzione del cervello e promuove da subito una serie di cambiamenti cerebrali, il che spiega la rapidità d'azione del farmaco". Lo ha detto Giuseppe, professore ordinario di psichiatria all'università di Torino e direttore dell'Unità complessa di psichiatria dell'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino), in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo farmaco per il trattamento della depressione maggiore di ...