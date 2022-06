(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “non è solo un farmaco nuovo, ma è anche. Il suo meccanismo d’azione è infatti completamente diverso rispetto ai precedenti antidepressivi, che potenziano o la trasmissione di serotonina o di dopamina o di noradrenalina.determina un immediato potenziamento del glutammato, un neurotrasmettitore che agisce su una vasta porzione del cervello e promuove da subito una serie di cambiamenti cerebrali, il che spiega la rapidità d’azione del farmaco”. Lo ha detto Giuseppe, professore ordinario di psichiatria all’università di Torino e direttore dell’Unità complessa di psichiatria dell’ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino), in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo farmaco per il trattamento della depressione maggiore di Janssen, l’azienda ...

Advertising

lifestyleblogit : Maina (UniTo): 'Antidepressivo esketamina innovativo, efficace e rapido' - - TV7Benevento : Maina (UniTo): 'Antidepressivo esketamina innovativo, efficace e rapido' - - LocalPage3 : Maina (UniTo): 'Antidepressivo esketamina innovativo, efficace e rapido' - italiaserait : Maina (UniTo): ‘Antidepressivo esketamina innovativo, efficace e rapido’ -

Adnkronos

Il primo è sostenuto dalla Kenya Kwanza Coalition (Coalizione per un Kenya), cui aderiscono ... Un altro protagonista dei disordini post elettorali del 2007,Nijenga, allora capo dei mungiki,...Il primo è sostenuto dalla Kenya Kwanza Coalition (Coalizione per un Kenya), cui aderiscono ... Un altro protagonista dei disordini post elettorali del 2007,Nijenga, allora capo dei mungiki,... Maina (UniTo): 'Antidepressivo esketamina innovativo, efficace e rapido' Milano, 7 giu. (Adnkronos Salute) - "Esketamina non è solo un farmaco nuovo, ma è anche innovativo. Il suo meccanismo d'azione è infatti completamente diverso r ...