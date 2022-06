“Mai arrivata”: Juventus, la trattativa diventa un caso dopo la rivelazione (Di martedì 7 giugno 2022) La rivelazione dello stesso calciatore cambia tutto. L’offerta che sembrava essere stata formulata dalla Juventus non è mai esistita. Sono giorni concitati sul mercato per la Juventus. Da un lato la società di Agnelli deve muoversi con intelligenza sulle operazioni in entrata dall’altro risolvere alcune situazioni in uscita rimaste in sospeso. La società in questi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 giugno 2022) Ladello stesso calciatore cambia tutto. L’offerta che sembrava essere stata formulata dallanon è mai esistita. Sono giorni concitati sul mercato per la. Da un lato la società di Agnelli deve muoversi con intelligenza sulle operazioni in entrata dall’altro risolvere alcune situazioni in uscita rimaste in sospeso. La società in questi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

hagenfire64 : RT @amici_da: Dopo più di un mese ho ritrovato PABLO avevo iniziato a pensare che gli fosse successo qualcosa di brutto..avevo aspettato a… - VincenzaSMF : RT @Ornella95635130: @Anna302478978 A me non è mai arrivata - AnStorti : @NandoPiscopo1 @Spina14_acm @jeanpauldl1998 Non ho mai detto che fosse più scarso di romagnoli. Dicevo che la CL no… - bafona54 : RT @amici_da: Dopo più di un mese ho ritrovato PABLO avevo iniziato a pensare che gli fosse successo qualcosa di brutto..avevo aspettato a… - Azzurra86421786 : RT @soleilesophie__: Pensando al fatto che loro due non sono arrivata in finale per una ship del cazzo che non è mai esistita #solphie #s… -