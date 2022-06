L' Unione europea pone fine alla guerra dei caricabatterie | accordo per il cavo universale Usb - C

Advertising

fattoquotidiano : Ci siamo, l’Unione europea è pronta ad adottare in via definitiva la direttiva sul salario minimo. Ieri le ultime t… - ilpost : I caricabatterie degli smartphone venduti in Unione Europea dovranno essere tutti uguali - fanpage : L'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul caricabatterie universale. - Gianluc78666977 : RT @emmevilla: ???????? Continua il calo delle forniture di gas dalla Russia all'Unione europea. A inizio giugno, l'Europa ha DIMEZZATO le imp… - watohal : RT @oggieridomani: L'Unione europea è diventata il dipartimento economico dell'Alleanza del Nord Atlantico, tutti i membri dell'Alleanza so… -

Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo sul caricabatterie universale. La direttiva propone un unico caricatore, di forma Usb - C, per cellulari, tablet, e - reader, ...... in ogni caso in caso di approvazione del Parlamento Ue sarà poi compito dei singoli stati dell'decidere la loro posizione, che poi saranno negoziate dal Consiglio dell'. All'...La Commissione ha proposto oggi un bilancio annuale dell’UE di 185,6 miliardi di € per il 2023, integrato da sovvenzioni per l’importo stimato di 113,9 miliardi di € nel quadro di NextGenerationEU. Il ...L'annuncio dall'account Twitter della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) ...