“Lui è il passato”. UeD, Lilli Pugliese ha smesso di piangere: Luca Salatino già dimenticato (Di martedì 7 giugno 2022) Uomini e Donne, Lilli Pugliese dimentica Luca Salatino. “Non nego che ho passato dei giorni particolarmente difficili perché mi sono chiusa in mese stessa. Purtroppo, quando sto male, tendo a farlo”, ha raccontato Lilli al magazine di Uomini e Donne. Una situazione temporanea visto che davanti a lei ora si aprono nuovi scenari. Nei giorni scorsi era circolata la voce anche di una sua possibile presenza in studio, il prossimo settembre, come tronista. Possibilità che certo non rifiuterebbe anche per un senso di rivalsa dopo il no di Luca. Luca che aveva argomentato la non scelta in maniera molto strutturata e dopo la quale Lilli era scoppiata in lacrime. Nel dettaglio aveva detto. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Uomini e Donne,dimentica. “Non nego che hodei giorni particolarmente difficili perché mi sono chiusa in mese stessa. Purtroppo, quando sto male, tendo a farlo”, ha raccontatoal magazine di Uomini e Donne. Una situazione temporanea visto che davanti a lei ora si aprono nuovi scenari. Nei giorni scorsi era circolata la voce anche di una sua possibile presenza in studio, il prossimo settembre, come tronista. Possibilità che certo non rifiuterebbe anche per un senso di rivalsa dopo il no diche aveva argomentato la non scelta in maniera molto strutturata e dopo la qualeera scoppiata in lacrime. Nel dettaglio aveva detto. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei ...

