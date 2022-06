L’Ue sforna la direttiva sul salario minimo, ma non scioglie i nodi politici in Italia (Di martedì 7 giugno 2022) Accordo nella notte a Strasburgo tra Parlamento e Consiglio: agli Stati una cornice di scelte per migliorare le condizioni dei lavoratori, nessun obbligo. Chi ha già la legge, deve adeguare gli importi ogni 2 anni. Chi non ce l’ha, può adottarla o rafforzare la contrattazione collettiva. A Roma maggioranza e sindacati spaccati Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 giugno 2022) Accordo nella notte a Strasburgo tra Parlamento e Consiglio: agli Stati una cornice di scelte per migliorare le condizioni dei lavoratori, nessun obbligo. Chi ha già la legge, deve adeguare gli importi ogni 2 anni. Chi non ce l’ha, può adottarla o rafforzare la contrattazione collettiva. A Roma maggioranza e sindacati spaccati

Advertising

HuffPostItalia : L’Ue sforna la direttiva sul salario minimo, ma non scioglie i nodi politici in Italia - infoitinterno : L'Ue sforna la direttiva sul salario minimo, ma non scioglie i nodi politici in Italia (di A. Mauro) - angela__mauro : L’Ue sforna la direttiva sul salario minimo, ma non scioglie i nodi politici in Italia Accordo nella notte a… -