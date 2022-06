Lucca | ristorante stellato non trova personale | “Fino a 1 900 euro di stipendio ma niente

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 7 giugno 2022) “Butterflycerchiamodi sala, inviare CV a info@butterfly.it aperti solo la sera”. L’offerta è di 1.900al mese per il sommelier e 1.600per ildi sala. Nonostante questo nulla. L’annuncio, postato su facebook da Fabrizio Girasoli, chef e titolare deldi, è stato ricondiviso sui social ma, al momento, ancora nessuna candidatura.Lavoro stabile e ben retribuitoAl Corriere della Sera Girasoli spiega: «Offriamo un lavoro stabile, assicurato e ben retribuito, ma non ci sta scrivendo nessuno, se non poche persone senza qualifica. Ovvero che non hanno mai lavorato in un. Stiamo offrendo 1.900al ...