Lotteria degli scontrini | vincita milionaria con l’estrazione annuale

(Di martedì 7 giugno 2022) In netto ritardi arriva l’attesa estrazionedella: vinti 5 milioni con una spesa di 100 euro Era attesa da mesidella. Non solo il fortunato vincitore che ha ricevuto la magnifica notizia ma anche i tanti partecipanti ormai avevano probabilmente rimosso. In effetti, la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

EBamusement : @ricpuglisi Facciamo un passo in più, una lotteria degli sfigati ,come quella degli scontrini, se paghi il 100% poi… - LiveSicilia : Lotteria degli scontrini: assegnato il premio annuale da 5 milioni - PressGiochi : Dl semplificazioni: verso proroga concessioni scommesse e lotteria degli scontrini 'istantanea':… - PressGiochi : Lotteria degli scontrini: a Novara il premio annuale da 5 milioni: - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Lotteria degli scontrini, a #Novara vinto il premio annuale da 5 milioni di euro -

... in modo da poter agevolare una categoria che economicamente è penalizzata tra costostudi e ... Se le agevolazioni per i prodotti ufficiali è vantaggiosa, dall'altra la cosiddettaper chi ...In valutazione invece se il veicolo normativo adatto per la riforma dellascontrini inistantanea potrà essere già in questa misura o uno dei decreti all'esame del parlamento ...In netto ritardi arriva l'attesa estrazione annuale della lotteria degli scontrini: vinti 5 milioni con una spesa di 100 euro ...CASTELNUOVO - Gli eventi estivi dell’associazione Compriamo a Castelnuovo si sono aperti con la Lotteria degli Acquisti. Il mese di giugno sarà ...