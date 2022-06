Lory Del Santo, fuori dall’Isola e contro il toy boy (Di martedì 7 giugno 2022) La 63 enne, Lory Del Santo, perde al televoto e lascia la spiaggia in Honduras. L’ex showgirl durante la 22 esima puntata dell’Isola ( reality in onda su Canale 5) è stata criticata anche dal fidanzato Marco Cucolo. Alla fine Lory è risultata la meno votata contro Estefania Bernal. Il pubblico perciò ha deciso di eliminarla e dunque all’attrice non è rimasto altro che abbandonare immediatamente la trasmissione. Lory Del Santo, una serata complicata Prima di lasciare il reality, l’attrice ha discusso con diversi naufraghi tra cui Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, i quali l’accusano di aver fatto la doppiogiochista. A sostenere, in parte, la causa contro l’ex showgirl anche il fidanzato della stessa: Su certe cose ha ragione, ma su altre scelte ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) La 63 enne,Del, perde al televoto e lascia la spiaggia in Honduras. L’ex showgirl durante la 22 esima puntata dell’Isola ( reality in onda su Canale 5) è stata criticata anche dal fidanzato Marco Cucolo. Alla fineè risultata la meno votataEstefania Bernal. Il pubblico perciò ha deciso di eliminarla e dunque all’attrice non è rimasto altro che abbandonare immediatamente la trasmissione.Del, una serata complicata Prima di lasciare il reality, l’attrice ha discusso con diversi naufraghi tra cui Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, i quali l’accusano di aver fatto la doppiogiochista. A sostenere, in parte, la causal’ex showgirl anche il fidanzato della stessa: Su certe cose ha ragione, ma su altre scelte ha ...

