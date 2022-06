Lory Del Santo | è successo tutto all’improvviso | per lei è finita qui

(Di martedì 7 giugno 2022) PurtroppoDelha avuto a che fare con una situazione che l’ha lasciata sconvolta. Ecco la triste verità La 22esima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 è andata in onda ieri sera. Un appuntamento ricco di colpi di scena e di momenti unici, come d’altronde lo èil reality da quando ha avuto inizio. A quanto pare, ad avere la peggio, stavolta è stataDel. Per lei si è trattata di una puntata decisamente no. E, il, è avvenuto in un batter d’occhio. Sono ormai passati 78 giorni da quando, i naufraghi, stanno lottando per la sopravvivenza in Honduras. Mancano solo 3 puntate alla finale, ma i colpi di scena continuano ad essere all’ordine del giorno. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, in Honduras sono sbarcate 2 special ...

L'eliminata di questa sera è stata Lory Del Santo, che dopo aver discusso con molti naufraghi per via del suo comportamento ha raggiunto playa Sgamatissima dove ha affrontato una seconda nomination. Lory Del Santo è stata eliminata all'Isola dei Famosi 2022 e chi le vuole bene è sceso in campo per difenderla. L'avventura di Lory su questa Isola, non la prima per lei, è stata decisamente ricca di colpi di scena.