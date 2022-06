Lorella Cuccarini | scatenata con Rosa e Martina | balletto da urlo – VIDEO

(Di martedì 7 giugno 2022) L’ex coach di Amiciha pubblicato unin cui si scatena con due allieve, talento e apprezzamenti da parte dei fan. Lei è uno dei volti più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

Novella_2000 : Lorella Cuccarini ritrova le sue pupille Rosa e Martina: le tre ballano insieme su TikTok (VIDEO) - zazoomblog : Lorella Cuccarini balla insieme a Rosa e Martina su TikTok (VIDEO) - #Lorella #Cuccarini #balla #insieme - andreastoolbox : #Lorella Cuccarini balla insieme a Rosa e Martina su TikTok (VIDEO) - girlmelym : RT @stancaeannoiata: LORELLA CUCCARINI GUARDAMI, I BANDITI MI RACCOMANDO - MarinaMaggio3 : RT @stancaeannoiata: LORELLA CUCCARINI GUARDAMI, I BANDITI MI RACCOMANDO -

si scatena su Tik Tok con Martina Miliddi e Rosa Di Graziaballa su Tik Tok assieme a Martina Miliddi e Rosa Di Grazia . Dopo la fine di Amici,ha ...Baudo inoltre ha tenuto a battesimo dive come Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, oltre ad aver fatto decollare le carriere di personaggi come Beppe Grillo,, Heather Parisi, ...L’ex coach di Amici Lorella Cuccarini ha pubblicato un video in cui si scatena con due allieve, talento e apprezzamenti da parte dei fan. Lei è uno dei volti più amati della tv anche perché continua ...Lorella Cuccarini si scatena su Tik Tok assieme a Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. L'insegnante di Amici ha postato il video che è diventato virale.