(Di martedì 7 giugno 2022) La producer Marina Ovsyannikova è diventata famosa per la sua protesta in diretta alla tv russa contro la guerra in Ucraina. Dopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti e le accuse di essere unainglese, è diventata corrispondente del giornale tedesco Die Welt. E adesso è di nuovo nei guai. Perché a Kiev tutti sono convinti che Ovsyannikova sia unarussa. E questo perché, spiega oggi Repubblica, pur dicendo tutto il male possibile die del suo governo, lapiù volte ha separato le sorti del presidenteFederazione da quelle del popolo, sostenendo che le sanzioni dovrebbero colpire solo lui e gli oligarchi, risparmiando quindi l’economiaRussia. Marina Ovsyannikova e le sanzioni Marina ha ripetuto lo stesso concetto ...

La producer Marina Ovsyannikova è diventata famosa per la sua protesta in diretta alla tv russa contro la guerra in Ucraina. Dopo l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti e le accuse di essere ... Lo strano destino della giornalista anti-Putin: «Ora anche gli ucraini credono che io sia una spia»