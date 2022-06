“Lo hanno preso”. Davide Silvestri, la prima vera grande notizia dopo il GF Vip. E non è solo (Di martedì 7 giugno 2022) Davide Silvestri, nuovo programma all’orizzonte. Questa la clamorosa indiscrezione uscita fuori in queste ore e che sta facendo sobbalzare dalla sedia i suoi fan. L’attore, dopo la brillante esperienza al grande Fratello Vip 6, sembra essersi rilanciato definitivamente nel mondo del piccolo schermo. Non a caso sarebbe stato adocchiato da un grande conduttore, che lo vorrebbe alle sue dipendenze. E a quanto sembra mancherebbero praticamente solo le firme, prima dell’annuncio. Dunque, Davide Silvestri in un nuovo programma non sarebbe solamente un’ipotesi ma una quasi certezza. Di lui comunque si è parlato anche del matrimonio, che sarà svolto il prossimo 3 luglio, quando lui e Alessia Costantino diventeranno marito e moglie. Gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022), nuovo programma all’orizzonte. Questa la clamorosa indiscrezione uscita fuori in queste ore e che sta facendo sobbalzare dalla sedia i suoi fan. L’attore,la brillante esperienza alFratello Vip 6, sembra essersi rilanciato definitivamente nel mondo del piccolo schermo. Non a caso sarebbe stato adocchiato da unconduttore, che lo vorrebbe alle sue dipendenze. E a quanto sembra mancherebbero praticamentele firme,dell’annuncio. Dunque,in un nuovo programma non sarebbe solamente un’ipotesi ma una quasi certezza. Di lui comunque si è parlato anche del matrimonio, che sarà svolto il prossimo 3 luglio, quando lui e Alessia Costantino diventeranno marito e moglie. Gli ...

Advertising

simp4porsche : questi hanno preso troppo sul serio il kpop - virgiliopaolo : @La7tv Gli sarebbe tanto piaciuto essere messo in lista, il coglione, ma non lo hanno neanche preso in considerazio… - Juliet_hp18 : Questi tre mi hanno preso in contropiede, mi sento attaccata #YETTOCOMEMVTEASER - Adrianaerosario : @StefaniaMoceri1 @maqualdietajb @unagiaslifes2 No nn ha preso coraggio.. nn la penso cm te..lui se Jes nn l' avrebb… - RosarioCerbone3 : @lollo2315 Continua così tanto i giornali ci hanno sempre preso -