LIVE Musetti-Basilashvili 3-4, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: il georgiano è avanti nel primo set (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Fantastico rovescio di Musetti che annulla anche la seconda palla break. 30-40 Musetti annulla la prima con il servizio. 15-40 Ancora un doppio fallo di Musetti. Due palle break per il georgiano. 15-30 Musetti non trova la palla con il dritto sulla risposta di Basilashvili. 15-15 Doppio fallo di Musetti. 15-0 Brutta risposta di Basilashvili. 3-4 Altro game a zero del georgiano. 40-0 Musetti non controlla la risposta. 30-0 Dritto in contropiede di Basilashvili. 3-3 Altro bel game vinto da Musetti. 40-30 Largo di poco il dritto del georgiano. 30-30 Basilashvili vince la ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Fantastico rovescio diche annulla anche la seconda palla break. 30-40annulla la prima con il servizio. 15-40 Ancora un doppio fallo di. Due palle break per il. 15-30non trova la palla con il dritto sulla risposta di. 15-15 Doppio fallo di. 15-0 Brutta risposta di. 3-4 Altro game a zero del. 40-0non controlla la risposta. 30-0 Dritto in contropiede di. 3-3 Altro bel game vinto da. 40-30 Largo di poco il dritto del. 30-30vince la ...

