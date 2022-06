LIVE Italia-Ungheria, Nations League in DIRETTA: prosegue il rinnovamento di Mancini, servono i 3 punti (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria match di Nations League, Mancini lancia altri debuttanti dall’inizio. Mancini dopo il pareggio contro la Germania grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini, cerca finalmente la vittoria. Su assist di Gnonto la rete, sorpresa azzurra che potrebbe partire dall’inizio nella sfida contro la squadra di Rossi. Possibile debutto anche per Zerbin, Gatti e Scalvini. Ritornano tra i titolari Spinazzola, Locatelli e Pessina. L’Ungheria del tecnico Rossi, viene dalla vittoria contro l’Inghilterra. In porta dovrebbe esserci Gulacsi, difesa con Nego, Lang, Orban e At. Szalai e Z. Nagy. Centrocampo con Schafer, ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale dimatch dilancia altri debuttanti dall’inizio.dopo il pareggio contro la Germania grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini, cerca finalmente la vittoria. Su assist di Gnonto la rete, sorpresa azzurra che potrebbe partire dall’inizio nella sfida contro la squadra di Rossi. Possibile debutto anche per Zerbin, Gatti e Scalvini. Ritornano tra i titolari Spinazzola, Locatelli e Pessina. L’del tecnico Rossi, viene dalla vittoria contro l’Inghilterra. In porta dovrebbe esserci Gulacsi, difesa con Nego, Lang, Orban e At. Szalai e Z. Nagy. Centrocampo con Schafer, ...

