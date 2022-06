LIVE Italia-Ungheria 2-1, Nations League in DIRETTA: Barella e Pellegrini firmano le reti della vittoria azzurra (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.41 Queste le pagelle: Italia (4-3-3): Donnarumma 7; Calabria 6.5, Mancini 5, Bastoni 6, Spinazzola 6 (75? Dimarco 6); Pellegrini 8 (66? Locatelli 6), Cristante 6, Barella 7.5 (84? Tonali s.v.); Politano 7 (75? Belotti 6), Raspadori 6 (84? Zerbin s.v.), Gnonto 6. All. Mancini 7. Ungheria (5-4-1): Dibusz 6.5; Nego 6 (58? Fiola 6.5), Lang 5, Orban 5, At. Szalai 5, Z. Nagy 5 (83? Bolla 6); Schafer 6 (87? Vancsa s.v.), Szoboszlai 6, A. Nagy 5 (58? Styles 6), Sallai 6; Ad. Szalai 5 (87? Adam s.v.). All. Rossi 5. 22.38 Ritrovato finalmente il gioco con delle belle reti costruite con delle azioni convinte. Sfortunato Mancini nell’autogol. 94? Finisce ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.41 Queste le pagelle:(4-3-3): Donnarumma 7; Calabria 6.5, Mancini 5, Bastoni 6, Spinazzola 6 (75? Dimarco 6);8 (66? Locatelli 6), Cristante 6,7.5 (84? Tonali s.v.); Politano 7 (75? Belotti 6), Raspadori 6 (84? Zerbin s.v.), Gnonto 6. All. Mancini 7.(5-4-1): Dibusz 6.5; Nego 6 (58? Fiola 6.5), Lang 5, Orban 5, At. Szalai 5, Z. Nagy 5 (83? Bolla 6); Schafer 6 (87? Vancsa s.v.), Szoboszlai 6, A. Nagy 5 (58? Styles 6), Sallai 6; Ad. Szalai 5 (87? Adam s.v.). All. Rossi 5. 22.38 Ritrovato finalmente il gioco con delle bellecostruite con delle azioni convinte. Sfortunato Mancini nell’autogol. 94? Finisce ...

