Live Italia-Ungheria 2-1 | Barella blocca e Pellegrini raddoppia | autorete di Mancini

ASCOLTA Allo stadio Manuzzi, il match valido per la Nations League trae Ungheria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Manuzzi di Cesena,e Ungheria si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Nations League 2022 - 23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi...Il tabellino di- Ungheria 2 - 1Gol: 30' Barella, 45' Pellegrini, 61' (aut.) Mancini(4 - 3 - 3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, ...57' È GRANDE ITALIA A CESENA! UNGHERIA IN DIFFICOLTÀ! Azione telecomandata dei ragazzi di Mancini: Barella si muove sulla destra, s'accentra e serve Gnonto che prova a restituirgliela, ma lo fa con un ...56' TREMA LA TRAVERSA SULLA BOTTA DI POLITANO!!!! 54' SALLAI al tiro, Donnarumma respinge e lascia lì dopo una lettura imprecisa di Calabria in fase arretrata. Dunque la sfera ...