LIVE Italia-Ungheria 0-0, Nations League in DIRETTA: Szoboszlai di punizione trova la barriera! (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Pellegrini da calcio d'angolo non trova compagni liberi. Sulla ribattuta Spinazzola non riesce a tirare. 13? Szoboszlai di punizione trova la barriera. 11? Z.Nagy prova la conclusione da fuori area, respinge con il corpo Spinazzola. 9? Raspadori come si sospettava, agisce da punta centrale con Gnonto largo. 7? Partita che viaggia su ritmi molto lenti di gioco. 5? Palleggio dell'Ungheria che vuole gestire i ritmi. 3? Colpo di testa di Mancini, para Dibusz. 1? Inizia la partita! 20.40 Inni nazionali in corso, tra poco si parte! 20.36 Tra poco l'ingresso in campo dei giocatori. 20.33 L'Italia è reduce dal pareggio contro la Germania. 20.27 i Magiari di Rossi hanno sconfitto per 1-0 l'Inghilterra grazie al ...

