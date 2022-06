LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si rialza Goldstein, rimangono in tre i battistrada (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 13.14 Rimane costante intorno ai 2’30” il distacco del gruppo in queata fase. 13.11 L’impressione è che si sia volontariamente rialzato ed abbia aspettato il gruppo. In ogni caso, rimangono in tre davanti: Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X), Thomas Champion (Cofidis) e Sebastian Schoenberger (B&B Hotels-KTM) 13.09 Proprio mentre parlavamo di lui, Omer Goldstein si è rialzato ed è già stato quasi ripreso dal gruppo. Non sappiamo se si è trattato di un problema o di una scelta. 13.05 Tra i quattro corridori in fuga il meglio piazzato è proprio Omer Goldstein, anche se il distacco di 15? da Vuillermoz ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 13.14 Rimane costante intorno ai 2’30” il distacco del gruppo in queata fase. 13.11 L’impressione è che si sia volontariamenteto ed abbia aspettato il gruppo. In ogni caso,in tre davanti: Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X), Thomas Champion (Cofidis) e Sebastian Schoenberger (B&B Hotels-KTM) 13.09 Proprio mentre parlavamo di lui, Omersi èto ed è già stato quasi ripreso dal gruppo. Non sappiamo se si è trattato di un problema o di una scelta. 13.05 Tra i quattro corridori in fuga il meglio piazzato è proprio Omer, anche se il distacco di 15? da Vuillermoz ...

