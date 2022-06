LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: attacco della B&B Hotels con tre uomini sulla prima salita (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 13.51 Anche il gruppo sta andando forte in questo tratto di discesa. Sceso nuovamente a 4? il distacco dalla testa della corsa. 13.50 Il terzetto della B&B si avvicina ai battistrada. Ora il distacco è segnalato sui 2’30”. 13.47 Il gruppo scollina invece con un ritardo di 4’20”. 13.47 Passa il gruppetto Rolland al GPM con un distacco di 3?. 13.45 2 punti per la classifica dei GPM vanno a Schoenbereger, mentre Gregaard, passato secondo, ne prende 1. 13.45 Il terzetto della B&B viene ora segnalato a 3? dalla testa, mentre il gruppo è 1? più indietro. 13.44 Termina il primo GPM per gli uomini ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 13.51 Anche il gruppo sta andando forte in questo tratto di discesa. Sceso nuovamente a 4? il distacco dalla testacorsa. 13.50 Il terzettoB&B si avvicina ai battistrada. Ora il distacco è segnalato sui 2’30”. 13.47 Il gruppo scollina invece con un ritardo di 4’20”. 13.47 Passa il gruppetto Rolland al GPM con un distacco di 3?. 13.45 2 punti per la classifica dei GPM vanno a Schoenbereger, mentre Gregaard, passato secondo, ne prende 1. 13.45 Il terzettoB&B viene ora segnalato a 3? dalla testa, mentre il gruppo è 1? più indietro. 13.44 Termina il primo GPM per gli...

