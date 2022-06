LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vince Riccardo Lucca in solitaria! Filippo Zana conserva la maglia di leader (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. LA CLASSIFICA GENERALE, in vista dell’ultima tappa, che si terrà domani, mercoledì 8 giugno. 1. Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) 2. Natnael Tesfazion (Drone Hopper – Androni Giocattoli) a 15? 3. Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team) a 30? 4. Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè) a 51? 5. Jefferson Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) a 01’16” LA CLASSIFICA DI tappa 1. Riccardo Lucca (Work Service) 2. Emil Dima (Giotti Victoria Savini Due) +24? 3. Riccardo Verza (Zalf Euromobil Fior) +28? 4. Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè) +28? 8. Natnael Tesfation ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. LA CLASSIFICA GENERALE, in vista dell’ultima, che si terrà domani, mercoledì 8 giugno. 1.(Bardiani-CSF-Faizanè) 2. Natnael Tesfazion (Drone Hopper – Androni Giocattoli) a 15? 3. Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team) a 30? 4. Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè) a 51? 5. Jefferson Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) a 01’16” LA CLASSIFICA DI1.(Work Service) 2. Emil Dima (Giotti Victoria Savini Due) +24? 3.Verza (Zalf Euromobil Fior) +28? 4. Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè) +28? 8. Natnael Tesfation ...

