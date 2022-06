L’Italia vince e Mancini esalta i giovani: “Faremo ancora meglio” (Di martedì 7 giugno 2022) L’Italia di Roberto Mancini torna a vincere dopo il pareggio della prima giornata di Nations League contro la Germania. Contro l’Ungheria termina 2-1, con i gol di Barella e Pellegrini (su assist di Politano). La vittoria contro la Nazionale di Marco Rossi, permette agli Azzurri di balzare al primo posto in classifica, a pari punti con la Germania. Tra pochi giorni la sfida all’Inghilterra che può dire molto sul futuro delL’Italia. ManciniItalia, Mancini: “È L’Italia dei giovani” Ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini ha parlato della vittoria della sua Italia e del lancio dei giovani per il nuovo corso iniziato dopo la debacle Mondiale. “La partita è stata molto buona, soprattutto nel primo tempo. Il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022)di Robertotorna are dopo il pareggio della prima giornata di Nations League contro la Germania. Contro l’Ungheria termina 2-1, con i gol di Barella e Pellegrini (su assist di Politano). La vittoria contro la Nazionale di Marco Rossi, permette agli Azzurri di balzare al primo posto in classifica, a pari punti con la Germania. Tra pochi giorni la sfida all’Inghilterra che può dire molto sul futuro delItalia,: “Èdei” Ai microfoni di Rai Sport, Robertoha parlato della vittoria della sua Italia e del lancio deiper il nuovo corso iniziato dopo la debacle Mondiale. “La partita è stata molto buona, soprattutto nel primo tempo. Il ...

