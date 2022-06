L’Italia c’è, 2-1 all’Ungheria e primo successo in Nations League: il centrocampo in grande spolvero, si conferma Gnonto (Di martedì 7 giugno 2022) Finalmente la vittoria! L’Italia torna al successo e lancia un segnale importante in vista dei prossimi incontri, la squadra è tornata su ottimi livelli e sono arrivate indicazioni da alcuni calciatori, su tutti Gnonto. L’attaccante dello Zurigo ha messo in mostra ancora una volta grande personalità ma soprattutto qualità, è in grado di superare l’uomo con facilità e creare sempre la superiorità numerica, in più è bravo con gli assist. Ancora una volta si è messo in mostra Pellegrini, in gol anche Barella. La prestazione di Mancini è stata condizionata da un autogol, ma il calciatore della Roma è stato comunque uno dei migliori. L’Italia si schiera con Raspadori, Gnonto e Politano in attacco, a centrocampo Barella e Cristante, in difesa Mancini e Bastoni. L’Ungheria ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Finalmente la vittoria!torna ale lancia un segnale importante in vista dei prossimi incontri, la squadra è tornata su ottimi livelli e sono arrivate indicazioni da alcuni calciatori, su tutti. L’attaccante dello Zurigo ha messo in mostra ancora una voltapersonalità ma soprattutto qualità, è in grado di superare l’uomo con facilità e creare sempre la superiorità numerica, in più è bravo con gli assist. Ancora una volta si è messo in mostra Pellegrini, in gol anche Barella. La prestazione di Mancini è stata condizionata da un autogol, ma il calciatore della Roma è stato comunque uno dei migliori.si schiera con Raspadori,e Politano in attacco, aBarella e Cristante, in difesa Mancini e Bastoni. L’Ungheria ...

