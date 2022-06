L’Italia batte l’Ungheria, Mancini elogia i giovani: avete sentito? (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo la partita valida per i gironi di Nations League vinta per 2-1 contro l’Ungheria, il ct delL’Italia, Roberto Mancini parla nel post partita della gara conclusa. Queste le parole di Mancini sulla visione generale della gara: “È stata una buona partita nel primo tempo, il gol ci ha messo un po’ di malumore addosso. Doveva finire con un margine più alto”. Successivamente il mister interviene sull’aspetto caratteriale dei suoi ragazzi: “Eravamo anche un po’ stanchi, è normale. Come loro. Subire un gol in una partita che doveva essere già chiusa, mette difficoltà”. Infine, le parole di Mancini vanno sul gruppo e i giovani talenti introdotti in queste ultime convocazioni in Nazionale (7 esordienti in 2 partite): “Piena di ragazzi giovani, che dovrà lavorare. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo la partita valida per i gironi di Nations League vinta per 2-1 contro, il ct del, Robertoparla nel post partita della gara conclusa. Queste le parole disulla visione generale della gara: “È stata una buona partita nel primo tempo, il gol ci ha messo un po’ di malumore addosso. Doveva finire con un margine più alto”. Successivamente il mister interviene sull’aspetto caratteriale dei suoi ragazzi: “Eravamo anche un po’ stanchi, è normale. Come loro. Subire un gol in una partita che doveva essere già chiusa, mette difficoltà”. Infine, le parole divanno sul gruppo e italenti introdotti in queste ultime convocazioni in Nazionale (7 esordienti in 2 partite): “Piena di ragazzi, che dovrà lavorare. ...

Advertising

Eurosport_IT : A Cesena la Giovane Italia di Mancini batte l'Ungheria 2-1 ed è in vetta al Gruppo 3 della #NationsLeague ???????… - Bertolca10 : L'Italia di Mancini batte l'Ungheria nella seconda gara di #NationsLeague. Reti di Barella e Pellegrini nel primo t… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Nella seconda gara di Nations League, l'Italia batte 2-1 l'Ungheria e si porta in vetta al gruppo 3 della Lega A con 4… - FrancoScarsell2 : Nella seconda gara di Nations League, l'Italia batte 2-1 l'Ungheria e si porta in vetta al gruppo 3 della Lega A co… - messina_oggi : Barella e Pellegrini in gol, Italia batte Ungheria 2-1CESENA (ITALPRESS) - L'Italia ritrova gioco e certezze, ma so… -