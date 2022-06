Lista Gualtieri | Barbati | radicamento Civica su territorio rafforza Gualtieri

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma – “Ildellasui territori attraverso la nascita dei coordinamenti municipali non può chere l’azione riformista del Sindaco e della sua maggioranza”, lo ha dichiarato Carmine(L.) vice presidente dell’Assemblea Capitolina. “Roma ha a sua disposizione una serie mai vista di opportunità, garantite dal Giubileo, dal PNRR e dalla candidatura ad EXPO 2030. Sfruttarle al meglio è stato da subito l’obiettivo del Sindaco e della coalizione di centrosinistra. In quest’ottica, un rinnovato coinvolgimento della società civile e delle forze civiche è un passaggio fondamentale per l’azione di rilancio della città” (Agenzia Dire)