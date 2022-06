L' Interesse nazionale è nella Nato e nella UE Mai con i nemici della democrazia L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Sembra che dopo i dibattiti su tamponi e green pass, la nostra politica oggi si trovi a discutere di politica estera. Il motivo è tanto semplice quando giustificabile; la guerra in atto tra Russia e Ucraina sta modificando in maniera importante gli equilibri mondiali e noi tutti siamo tenuti a prendere una posizione in merito a quello che sta avvenendo. Un Paese per considerarsi grande dovrebbe adottare una sola politica estera condivisa tra governo e opposizione e, anche se dovrebbe essere ovvio, all'interno del governo. Quello cui stiamo assistendo in Italia è l'assoluto contrario, tra prese di posizione più o meno deplorevoli da parte dei nostri politici sempre in cerca di consensi. Le critiche delle ultime settimane in merito alle nostre alleanze, come quella per me fondamentale con la, mostrano una grave miopia all'interno delle nostre istituzioni. ...