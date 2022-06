L’inflazione spaventa Biden. Che smonta i dazi trumpiani sui beni asiatici (Di martedì 7 giugno 2022) E pensare che il suo predecessore, quel Donald Trump tutto fuoco e furia, ci aveva costruito sopra un buon pezzo di politica economica. dazio dopo dazio, merci e materie prime cinesi importate avevano finito con il costare molto di più di quanto il mercato indicasse. E lo stesso valeva per i flussi statunitensi verso il Dragone. Una guerra commerciale in piena regola, dettata dallo strapotere della Cina lungo il filo della globalizzazione. Scontro che però ora perde potenza, almeno in questa fase. ALL’ORIGINE DELL’inflazione AMERICANA Sì, perché l’economia americana, come un po’ il resto del mondo, ha riscoperto L’inflazione. La combinazione a stelle e strisce è di quelle che fanno paura e non può certo stupire che oggi il costo della vita negli Usa sia all’8,5%, ai massimi dal 1982, quando c’era Ronald Reagan ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) E pensare che il suo predecessore, quel Donald Trump tutto fuoco e furia, ci aveva costruito sopra un buon pezzo di politica economica.o dopoo, merci e materie prime cinesi importate avevano finito con il costare molto di più di quanto il mercato indicasse. E lo stesso valeva per i flussi statunitensi verso il Dragone. Una guerra commerciale in piena regola, dettata dallo strapotere della Cina lungo il filo della globalizzazione. Scontro che però ora perde potenza, almeno in questa fase. ALL’ORIGINE DELAMERICANA Sì, perché l’economia americana, come un po’ il resto del mondo, ha riscoperto. La combinazione a stelle e strisce è di quelle che fanno paura e non può certo stupire che oggi il costo della vita negli Usa sia all’8,5%, ai massimi dal 1982, quando c’era Ronald Reagan ...

