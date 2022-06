(Di martedì 7 giugno 2022) Scattata lo scorso 4 giugno, in occasionefesta del primo compleannobambina, laarriva dopo i festeggiamenti per il Giubileo di platino, come è giusto che sia. Ecco perché

...appunto. Mentre il suo secondo nome è, in onore della principessa, mamma di Harry, scomparsa nel tragico incidente nel 1997. Secondo il Daily Mail, i duchi di Sussex hanno organizzato ...... la loro residenza britannica, con i figli Archie e, che sabato ha festeggiato in privato ... Regina Elisabetta: un nuovo ritratto per il suo Giubileo di Platino › Lady, in mostra a ... Lilibet Diana, la nuova (bellissima) foto della figlia di Harry e Meghan La Duchessa del Sussex ha diffuso una nuova foto della figlia Lilibet, scattata da Misan Harriman il giorno del primo compleanno ...Il Principe Harry e Meghan Markle hanno festeggiato il primo compleanno della loro piccola Lilibet, pubblicando la prima foto della bambina.