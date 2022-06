“L’ho notato…”. C’è aria di love story all’Isola, Soleil sbarca e punta subito un naufrago: gossip alle stelle (Di martedì 7 giugno 2022) Isola dei Famosi, Soleil Sorge colpita da un naufrago. In questi ultimi giorni in Honduras sono stati diversi i momenti concitati. Nick Luciani è sempre più isolato dopo l’ennesima proposta sul cibo che ha fatto arrabbiare gli altri naufraghi. Poi è arrivata l’eliminazione di Lory Del Santo, con polemiche da parte del suo manager e il fidanzato Marco Cucolo che ha avuto un malore. Il naufrago ha dovuto ricorrere alle cure dell’infermeria. Ma nel frattempo c’è stato l’ingresso di Soleil Sorge e Vera Gemma sull’Isola. Le due non sono concorrenti ma vivranno questi ultimi giorni a stretto contatto con gli altri e si prevedono già colpi di scena. Le ‘piratesse’, questo il loro soprannome, hanno già creato scompiglio. Nella prova dell’uomo vitruviano Soleil oltre a vincere la sfida ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Isola dei Famosi,Sorge colpita da un. In questi ultimi giorni in Honduras sono stati diversi i momenti concitati. Nick Luciani è sempre più isolato dopo l’ennesima proposta sul cibo che ha fatto arrabbiare gli altri naufraghi. Poi è arrivata l’eliminazione di Lory Del Santo, con polemiche da parte del suo manager e il fidanzato Marco Cucolo che ha avuto un malore. Ilha dovuto ricorrerecure dell’infermeria. Ma nel frattempo c’è stato l’ingresso diSorge e Vera Gemma sull’Isola. Le due non sono concorrenti ma vivranno questi ultimi giorni a stretto contatto con gli altri e si prevedono già colpi di scena. Le ‘piratesse’, questo il loro soprannome, hanno già creato scompiglio. Nella prova dell’uomo vitruvianooltre a vincere la sfida ...

Advertising

skiesorrowave : comunque dopo la doccia ho notato che in realtà sono ancora un botto abbronzatx soprattutto sulle gambe ovviamente… - lara05429453 : @Ro5814 l'ho notato gia anche in quelli precedenti . Posso dire che non capisco il perchè non ha ancora tolto il se… - giadaxhaz : @lunainstabile l’ho appena notato cioè prima non l’avevo msi visto - H0LICJIW0N : NON CI CREDERÀ NESSUNO MA MI HA NOTATO IL TIPO PER CUI HO SBAVATO DIETRO UNA SERA???? ce l’avevo vicino a fare mult… - savanaceleste : @egusintiramisu purtroppo l’ho notato anche io, let’s be real he said ?? only -

Fine vita, la malattia di Ridolfi raccontata dal fratello Andrea ...grave perche' la prima cosa che ho notato in Fabio e' stato un occhio completamente spostato lateralmente. Pero' non essendo medici, non abbiamo pensato che fosse una cosa legata al cervello. L'... Incontro ravvicinato con un lupo nei campi di Sedegliano: "L'ho riconosciuto dagli occhi gialli, non era spaventato dalla mia presenza" SEDEGLIANO. Lo stupore per un incontro che, da quelle parti, non si fa spesso. " Stavo andando verso Udine, erano da poco passate le 21 di lunedì 6 giugno quando all'improvviso ho notato una sagoma che sembrava un cane, nel campo alla mia destra rispetto al senso di marcia, dove sono coltivate le barbatelle. Io, amante degli animali, mi sono fermata per capire se fosse un ... ...grave perche' la prima cosa chein Fabio e' stato un occhio completamente spostato lateralmente. Pero' non essendo medici, non abbiamo pensato che fosse una cosa legata al cervello.'...SEDEGLIANO. Lo stupore per un incontro che, da quelle parti, non si fa spesso. " Stavo andando verso Udine, erano da poco passate le 21 di lunedì 6 giugno quando all'improvvisouna sagoma che sembrava un cane, nel campo alla mia destra rispetto al senso di marcia, dove sono coltivate le barbatelle. Io, amante degli animali, mi sono fermata per capire se fosse un ...