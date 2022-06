L’ex presidente dell’Emilia-Romagna La Forgia ha scelto la sedazione profonda La moglie | «Siamo un Paese ipocrita»

(Di martedì 7 giugno 2022) Antonio La, ex deputato ed exdella regione Emilia-, nella notte tra il 6 e il 7 giugno ha cominciato un percorso di, a seguito del consenso informato, che lo accompagnerà alla morte. La, 78 anni, stava combattendo da un anno e mezzo con un tumore. Ad annunciarlo è stata la, Mariachiara Risoldi, con un post su Facebook: «Antonio ha iniziato un viaggio di sola andata, con serenità, con la sua grande famiglia allargata intorno». Poi ha aggiunto: «Per la legge il suo corpo è costretto a essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero.unveramente». Leggi anche: Fabio Ridolfi deciso verso la ...

riotta : In Germania l'ombra dell'ex cancelliere lobbista Schroeder e i molti dirigenti filorussi intorno al cancelliere Sch… - mattinodipadova : Fine vita, l’ex presidente dell’Emilia Romagna ha iniziato la sedazione profonda - il_piccolo : Fine vita, l’ex presidente dell’Emilia Romagna ha iniziato la sedazione profonda - lc71488535 : RT @repubblica: L'ex presidente dell'Emilia-Romagna Antonio La Forgia è in sedazione profonda. La moglie: 'Paese ipocrita' [di Eleonora Cap… - messveneto : Fine vita, l’ex presidente dell’Emilia Romagna ha iniziato la sedazione profonda: L’annuncio della moglie su Facebo… -

