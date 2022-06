L'Europa punta sul fotovoltaico ma si offre alla dipendenza dalla Cina (Di martedì 7 giugno 2022) Da quando è partita la transizione ecologica e soprattutto da quando la guerra in Ucraina ci ha sbattuto in faccia la nostra dipendenza dal gas russo non si fa altro che parlare di energie verdi grazie alle quali l’Europa potrà raggiungere una sua indipendenza energetica, per di più rispettando la sostenibilità ambientale. Tutto bello, tutto perfetto, sulla carta. Ma siamo certi di avere le carte in regola e che tutto stia andando secondo i piani? Ad esempio una delle strategie che l’Europa ha messo in campo per produrre energia verde è il fotovoltaico arrivando ad investire parte dei 300 miliardi previsti nel Piano Repower Eu. Peccato che i pannelli fotovoltaici siano per lo più prodotti solo in Cina che proprio all'Europa vende il 60% della sua produzione. Così per ... Leggi su panorama (Di martedì 7 giugno 2022) Da quando è partita la transizione ecologica e soprattutto da quando la guerra in Ucraina ci ha sbattuto in faccia la nostradal gas russo non si fa altro che parlare di energie verdi grazie alle quali l’potrà raggiungere una sua inenergetica, per di più rispettando la sostenibilità ambientale. Tutto bello, tutto perfetto, sulla carta. Ma siamo certi di avere le carte in regola e che tutto stia andando secondo i piani? Ad esempio una delle strategie che l’ha messo in campo per produrre energia verde è ilarrivando ad investire parte dei 300 miliardi previsti nel Piano Repower Eu. Peccato che i pannelli fotovoltaici siano per lo più prodotti solo inche proprio all'vende il 60% della sua produzione. Così per ...

glooit : L'Europa punta sul fotovoltaico ma si offre alla dipendenza dalla Cina leggi su Gloo - AnCapone23 : RT @brandobenifei: L’#Europa punta a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030: una svolta epocale che, come @eurodeputatipd, sosteniamo c… - NandoPiscopo1 : @AnStorti @DanielsH796 @jeanpauldl1998 A ok Quindi uno che è da squadra da Europa League via te, da voi non poteva… - giulianobalmell : @fattoquotidiano @salvini_giacomo La Meloni che punta a diventare Presidente del Consiglio, si deve certificare di… - claudio_cerrato : RT @brandobenifei: L’#Europa punta a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030: una svolta epocale che, come @eurodeputatipd, sosteniamo c… -