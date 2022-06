Lettini e ombrelloni, ecco tutti i prezzi di una giornata al mare nelle Marche. La sorpresa di Senigallia (Di martedì 7 giugno 2022) ANCONA - Rispetto agli altri lidi italiani, le spiagge marchigiane si mantengono su cifre più low cost, ma l'aumento dei prezzi di ombrelloni e Lettini si registra anche qui e, in alcuni tratti di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 7 giugno 2022) ANCONA - Rispetto agli altri lidi italiani, le spiagge marchigiane si mantengono su cifre più low cost, ma l'aumento deidisi registra anche qui e, in alcuni tratti di ...

Advertising

Rosanna_Oliva : RT @EZanchini: Rincari per ombrelloni e lettini. Secondo i balneari la colpa è del caro energia! Bisognerebbe chiedergli quanto pagano di… - Roxy21Mi : @lorepregliasco Per non parlare di lettini/ombrelloni in spiaggia. È tornato alla grande il turismo straniero così… - maxthestainer : @SkyTG24 due lettini e 2 ombrelloni e ti sei pagato il bagnino! - ilsignoredibaux : @Dania Ma poveracci, intervistati nei vari telegiornali tutti a ribadire di non aver aumentato i prezzi di lettini… - rubylux04 : @lorepregliasco Tutto è esploso tranne gli stipendi…..aspetta e vedrai ombrelloni e lettini La benzina a 2,00 ma@n… -