Letta contestato da giornalista tv e candidato sindaco di Taranto. E il segretario Pd sbotta con gli organizzatori: il video di La7 (Di martedì 7 giugno 2022) Contestazioni nei confronti del segretario del Pd Enrico Letta, giunto oggi a BarLetta per sostenere la candidata sindaca del centrosinistra Santa Scommegna. Il tutto è stato immortalato durante la diretta della trasmissione “Tagadà” (La7), collegata con la città pugliese per una intervista dell’inviato Luca Sappino al timoniere dei democratici. Il ‘disturbatore’ è Luigi Abbate, giornalista televisivo tarantino e candidato sindaco della lista civica “Taranto senza Ilva”. Abbate incalza il segretario dem: “Lei sta raccontando la favola della decarbonizzazione, mi risponda per cortesia su questo”. “Lei è un candidato sindaco di Taranto – ribatte Letta – Di Taranto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Contestazioni nei confronti deldel Pd Enrico, giunto oggi a Barper sostenere la candidata sindaca del centrosinistra Santa Scommegna. Il tutto è stato immortalato durante la diretta della trasmissione “Tagadà” (La7), collegata con la città pugliese per una intervista dell’inviato Luca Sappino al timoniere dei democratici. Il ‘disturbatore’ è Luigi Abbate,televisivo tarantino edella lista civica “senza Ilva”. Abbate incalza ildem: “Lei sta raccontando la favola della decarbonizzazione, mi risponda per cortesia su questo”. “Lei è undi– ribatte– Di...

