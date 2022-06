Legge sul fine vita al palo. Mario ha vinto la battaglia, Fabio ha rinunciato. I destini diversi (Di martedì 7 giugno 2022) Tre casi diversi: dj Fabo, Mario, Fabio Ridolfi Tre casi simili tra loro e tre esiti molto diversi, accomunati, oltre che da una lotta impari ed eroica per garantirsi il diritto a morire, davanti all’inerzia e al silenzio dello Stato, che non riesce a produrre, da decenni, e nonostante il parere della Consulta, una Legge decente sul fine vita. Il primo, tristemente famoso, è quello di dj Fabo, il secondo del tetraplegico marchigiano Mario, ora la storia si ripete e i ritardi pure, con il caso di Fabio Ridolfi, sempre marchigiano che ha scelto di esporsi al mondo con nome e cognome. Un uomo vuole morire perché la sua sofferenza è diventata insopportabile. Lo Stato non risponde alla sua supplica e il finale della sua ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 7 giugno 2022) Tre casi: dj Fabo,Ridolfi Tre casi simili tra loro e tre esiti molto, accomunati, oltre che da una lotta impari ed eroica per garantirsi il diritto a morire, davanti all’inerzia e al silenzio dello Stato, che non riesce a produrre, da decenni, e nonostante il parere della Consulta, unadecente sul. Il primo, tristemente famoso, è quello di dj Fabo, il secondo del tetraplegico marchigiano, ora la storia si ripete e i ritardi pure, con il caso diRidolfi, sempre marchigiano che ha scelto di esporsi al mondo con nome e cognome. Un uomo vuole morire perché la sua sofferenza è diventata insopportabile. Lo Stato non risponde alla sua supplica e il finale della sua ...

