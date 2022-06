Legge Bacchelli, oltre ad Aldo Nove anche Silvano Orlandi e Emiko Kubota hanno avuto l’ok al vitalizio: ecco chi sono (Di martedì 7 giugno 2022) Riccardo Bacchelli è l’autore de “Il mulino del Po”, uno dei rappresentanti più celebri della letteratura italiana. Nella vita si trovò in grave difficoltà. Il Paese rispose. Nacque così il vitalizio che oggi prende il suo nome. Concesso, proprio nelle ultime ore, anche allo scrittore, poeta e sceneggiatore Aldo Nove. Colpito da una malattia che gli impedisce di lavorare, ha ricevuto una telefonata dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta: la sua richiesta è stata accettata. Il premier Mario Draghi ha fatto la proposta, il consiglio dei ministri ha dato il via libera, insieme ad altri due nomi: Silvano Orlandi, il noto cuoco e pasticcere dei vip, e la soprano di origini giapponesi Emiko Kubota. Ma che cos’è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Riccardoè l’autore de “Il mulino del Po”, uno dei rappresentanti più celebri della letteratura italiana. Nella vita si trovò in grave difficoltà. Il Paese rispose. Nacque così ilche oggi prende il suo nome. Concesso, proprio nelle ultime ore,allo scrittore, poeta e sceneggiatore. Colpito da una malattia che gli impedisce di lavorare, ha ricevuto una telefonata dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta: la sua richiesta è stata accettata. Il premier Mario Draghi ha fatto la proposta, il consiglio dei ministri ha dato il via libera, insieme ad altri due nomi:, il noto cuoco e pasticcere dei vip, e la soprano di origini giapponesi. Ma che cos’è la ...

