Le parole di Gianni Clerici

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 7 giugno 2022) Ho incontratotre volte e mezza, tutte nel 2013 nel corso di vari tornei di tennis. La mezza volta è stata a Wimbledon, l’ho incrociato alla reception della sala stampa mentre ritirava il suo accredito con fare gioviale e una parlata inglese dal forte accento italiano ma dal vocabolario ineccepibile.parlava l’inglese come uno strumento, come si usa una racchetta, con sicurezza e modestia. Come ha fatto nel suo discorso in occasione del suo inserimento nella International Tennis Hall of Fame nel 2006, ma solo dopo un incipit in latino: “Non plus ultra gentes ave, veni ut premium recipie”, annunciavestito con una giacca color crema sotto il sole di Newport. Poi ironizza sulla sua scelta di fare un discorso in latino e sulla perplessità che scorge nell’uditorio, gremito di eccellenza ...