"Le miss col velo? Così ci fanno accettare l'islam radicale" (Di martedì 7 giugno 2022) L'attivista per i diritti delle donne musulmane ed ex deputata Souad Sbai critica la sfilata in hijab a Cinisello Balsamo: "Un modo per fare proselitismo" Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 giugno 2022) L'attivista per i diritti delle donne musulmane ed ex deputata Souad Sbai critica la sfilata in hijab a Cinisello Balsamo: "Un modo per fare proselitismo"

Advertising

Roberta67283980 : @pandistelle Se hai seguito i loro consigli,sei a posto. Il primo anno ho girato col cappello in paglia Miss Marple… - miss_aurora1077 : Chiedo hai 56 follower per caso conoscete quella matta svampita pazza... Col criceto in testa. Di Martina prior - MarioRo38005822 : @Miss_tery22 Col fisico che tieni ci credo!!! - Miss_FrancyM : @biancon90565382 Infatti ora sta col muso ??????? - PerSpesso : @PTovvv @miss_romy88 @PattyPeixinha @Giulia_B Senza filtri e womanface chirurgica e soprattutto senza le ancelle ch… -