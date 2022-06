Le migliori ciclovie italiane da provare quest' estate

(Di martedì 7 giugno 2022) Il cicloturismo piace sempre di più. Anche in Italia c'è solo l'imbarazzo della scelta: sono circa 4.940 leadatte al turismo in bicicletta. Ciclopedonali, ciclabili, strade o ciclostrade: 90 mila km lungo tutta la penisola. Non parliamo solo di ciclabili oa uso esclusivo, ma percorsi comunque adatti alle due ruote di cui l’Italia è ricca (oggi il 36% dei percorsi sono relativi a strade senza o a basso traffico). Nel complesso il Nord Italia rappresenta quasi la metà delle scelte di soggiorno (49%) dei turisti italiani e stranieri, con il Nord Est a raccogliere oltre il 30% delle richieste dei cicloturisti, grazie alla facilità d’accesso dal Nord Europa e all’ampia offerta di servizi (leader il Trentino Alto-Adige, seguito da Emilia-Romagna, per l’offerta di servizi aggiuntivi superiore alla media nazionale). Un turismo virtuoso ...

Advertising

... interventi per lo sviluppo del Trasporto Rapido di Massa, delleurbane e per il rinnovo ... entrambi significativamenterispetto alla popolazione di riferimento " composta da 5.400 ...... interventi per lo sviluppo del Trasporto Rapido di Massa, delleurbane e per il rinnovo ...il suo intervento sulla costruzione di una 'governance nuova che ha mobilitato il talentidi ...La ciclovia più bella d’Italia è in Emilia Romagna: il Grand Tour della Valle del Savio ha vinto l’Oscar Italiano del Cicloturismo 2022. Ecco tutti i premi ...Premio nato per promuovere il turismo sostenibile e la vacanza su due ruote che ogni anno elegge i percorsi migliori. Oltre ai tre sul podio, ci sono anche due menzioni speciali. Ecco tutti i ...