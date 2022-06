“Le faccio pignorare i soldi” Il volto della tv italiana smascherato pubblicamente | la furia del marito di Paola Perego

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 giugno 2022) Lucio Presta contro Heather Parisi. Dopo tanti anni di battaglie legali il manager tv ediè tornato a parlareshowgirl e lo ha fatto usando toni molto duri. Era il 2017 quando la ballerina, dopo la mancata messa in onda sulla Rai del suo film Blind Maze, lasciò la squadra del manager. Prima i due avevano collaborato per “Nemicamatissima”. La showgirl scrisse alcuni post sulla famiglia Presta e il figlio di Lucio, Niccolò Presta, reagì denunciandola insieme all’altra figlia di Lucio Beatrice per diffamazione. ”È in corso una causa nella quale Arcobaleno Tre – aveva accusato Heather Parisi – sembra più intenzionata a trovare cavilli per non onorare gli impegni, anche economici, contrattualmente e liberamente assunti, che promuovere efficacemente il film, nonostante vi sia tutto il tempo per ...