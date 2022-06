Le donne molestate sul treno da Peschiera sono molte di più delle cinque che hanno sporto denuncia

(Di martedì 7 giugno 2022) AGI - "Le indagini stanno procedendo anche se è ancora presto, per ora il fascicolo resta aperto contro ignoti". A dirlo all'AGI è il procuratore di Verona Francesco Bruni che sta seguendo l'indagine aperta dopo il rave didel 2 giugno e le successive molestie subite daragazze nelche le riportava a casa a Milano. "5 le ragazzema potrebbero esseredi più, per ora diciamo chele denunce", ha poi aggiunto invitando eventuali altre vittime are quanto accaduto, anche se, vista la gravità del reato, una volta acclarata la dinamica dei fatti, si potrà procedere anche d'ufficio. Il rave organizzato via social sul lago di Garda è finito con una maxi rissa, con strascichi di ...

