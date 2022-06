Le dichiarazioni choc di Medvedev che fanno tremare l'Occidente: "Farò di tutto per farli sparire" (Di martedì 7 giugno 2022) Arrivano nuove durissime parole di Dmitri Medvedev contro gli occidentali. "Mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri - ha scritto su Telegram l'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca - La risposta è che li odio. Sono bastardi e fanatici. Vogliono la morte per la Russia e finché sono vivo, Farò di tutto per farli sparire". Leggi su lastampa (Di martedì 7 giugno 2022) Arrivano nuove durissime parole di Dmitricontro gli occidentali. "Mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri - ha scritto su Telegram l'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca - La risposta è che li odio. Sono bastardi e fanatici. Vogliono la morte per la Russia e finché sono vivo,diper".

Advertising

infoitinterno : Le dichiarazioni choc di Medvedev che fanno tremare l'Occidente: 'Farò di tutto per farli sparire' - LaStampa : Le dichiarazioni choc di Medvedev che fanno tremare l'Occidente: 'Farò di tutto per farli sparire' - paolo_r_2012 : RT @katiadiluna16: #clementerusso fa chiarezza su #edoardotavassi : vive con la sua ex. Ecco tutte le dichiarazioni #choc #isoladeifamosi20… - katiadiluna16 : #clementerusso fa chiarezza su #edoardotavassi : vive con la sua ex. Ecco tutte le dichiarazioni #choc… - infoitinterno : Mafia, possibile ribaltone dopo le dichiarazioni choc del pentito. Delli Carri valuta la revisione del processo Pan… -