Lazio | finanziamenti per il cinema e l’audiovisivo | 70 milioni fino al 2027

ROMA – Dalla Regione Lazio arrivano nuovi finanziamenti per il cinema e l'audiovisivo dei prossimi anni: 70 milioni fino al 2027, fondi "per aumentare la qualità dei progetti sul nostro territorio, promuovere il Lazio e dare nuova linfa a tutto l'indotto", scrive su Telegram il governatore Nicola Zingaretti. "Lazio cinema International è il nostro bando che dal 2016 mette benzina nel motore del cinema e dell'audiovisivo. Un settore divenuto eccellenza in Italia e nel mondo", conclude l'ex segretario nazionale del Partito Democratico.

