Lavoro: Umana, tra Gen Z il 57% lo vorrebbe flessibile (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Affacciarsi al mondo del Lavoro è sempre più complesso per la Gen Z. Prospettive che mutano velocemente, nuove tendenze, professioni innovative, canali d'informazione inediti. Su quest'ultimo punto basti pensare che oltre 8 giovani su 10 dichiarano di cercare offerte di Lavoro principalmente sul web: su motori di ricerca (49%), Instagram (19%), TikTok (7%), LinkedIn (5%) e YouTube (4%). All'interno di questo panorama, fra aprile e maggio 2022, Umana ha intervistato oltre 400 ragazzi della Gen Z nell'ambito del Festivaldeigiovani, per indagare e fare il punto sul loro futuro lavorativo ideale. Dalla ricerca condotta dal Centro Studi di Umana emerge la preferenza, tra le nuove generazioni, di un Lavoro flessibile, che consenta di cambiare azienda e ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Affacciarsi al mondo delè sempre più complesso per la Gen Z. Prospettive che mutano velocemente, nuove tendenze, professioni innovative, canali d'informazione inediti. Su quest'ultimo punto basti pensare che oltre 8 giovani su 10 dichiarano di cercare offerte diprincipalmente sul web: su motori di ricerca (49%), Instagram (19%), TikTok (7%), LinkedIn (5%) e YouTube (4%). All'interno di questo panorama, fra aprile e maggio 2022,ha intervistato oltre 400 ragazzi della Gen Z nell'ambito del Festivaldeigiovani, per indagare e fare il punto sul loro futuro lavorativo ideale. Dalla ricerca condotta dal Centro Studi diemerge la preferenza, tra le nuove generazioni, di un, che consenta di cambiare azienda e ...

