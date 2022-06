Lavori pubblici, le segnalazioni di De Lorenzo sulla cura e manutenzione delle strade (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuticura e manutenzione delle strade le questioni che il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni De Lorenzo ha portato questa mattina all’attenzione della commissione Lavori pubblici di palazzo Mosti. L’esponente dell’opposizione, in particolare, raccogliendo le segnalazioni giunte nei giorni scorsi al gruppo Pd tramite l’iniziativa ‘dem boxes’ della segreteria cittadina, ha evidenziato le difficoltà che incontrano le persone con disabilità a percorrere il tratto di via Avellino interessato dai Lavori di rifacimento del marciapiede in prossimità degli alberi. “Esposta la problematica e verbalizzata la richiesta di intervento, avanzata assieme ai colleghi Angelo Miceli e Rosetta De Stasio, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutile questioni che il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Deha portato questa mattina all’attenzione della commissionedi palazzo Mosti. L’esponente dell’opposizione, in particolare, raccogliendo legiunte nei giorni scorsi al gruppo Pd tramite l’iniziativa ‘dem boxes’ della segreteria cittadina, ha evidenziato le difficoltà che incontrano le persone con disabilità a percorrere il tratto di via Avellino interessato daidi rifacimento del marciapiede in prossimità degli alberi. “Esposta la problematica e verbalizzata la richiesta di intervento, avanzata assieme ai colleghi Angelo Miceli e Rosetta De Stasio, ...

