Lavorare 4 giorni a settimana: a Londra il test in 70 aziende (Di martedì 7 giugno 2022) Per sei mesi 3.300 persone lavoreranno un giorno in meno, mantenendo lo stesso stipendio e impegnandosi a mantenere la stessa produttività. Sperimentazioni anche in Spagna e Svezia

