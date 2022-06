Laura Chiatti, la strana malattia entrata in casa sua: “È arrivato al cervello” (Di martedì 7 giugno 2022) Laura Chiatti ha vissuto una situazione decisamente strana e molto preoccupante. Ecco cosa ha rivelato di preciso, la tragica malattia Laura Chiatti di sicuro è una delle donne più belle che le telecamere abbiano ripreso nel nostro paese. Un’attrice che ha scelto di dividere la sua vita con un famosissimo attore Umbro, un uomo che ha sposato e da cui ha avuto due figli. La loro è una famiglia felice e molto unita, che ha visto la peggio in un preciso momento. Per loro la vita non è stata molto semplice, proprio perché Laura Chiatti si è trovata a fare i conti con la terribile malattia che ha colpito proprio il marito. Era il 2018 l’anno in cui, all’uomo, è stato diagnosticato un herpes cerebrale, un qualcosa che lo ha ... Leggi su howtodofor (Di martedì 7 giugno 2022)ha vissuto una situazione decisamentee molto preoccupante. Ecco cosa ha rivelato di preciso, la tragicadi sicuro è una delle donne più belle che le telecamere abbiano ripreso nel nostro paese. Un’attrice che ha scelto di dividere la sua vita con un famosissimo attore Umbro, un uomo che ha sposato e da cui ha avuto due figli. La loro è una famiglia felice e molto unita, che ha visto la peggio in un preciso momento. Per loro la vita non è stata molto semplice, proprio perchési è trovata a fare i conti con la terribileche ha colpito proprio il marito. Era il 2018 l’anno in cui, all’uomo, è stato diagnosticato un herpes cerebrale, un qualcosa che lo ha ...

